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Sant Kabir Nagar News: मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

Wed, 14 Oct 2026 02:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:00 AM IST
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Under Mission Shakti, girl students were made aware about cyber security.
बेलहर। श्री राम नरेश चौधरी कन्या इंटर कॉलेज, जंगल बेलहर राजघाट में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। थाना प्रभारी सर्वेश कुमार के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और ओटीपी धोखाधड़ी से बचाव के तरीके बताए।
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पुलिस टीम ने छात्राओं को बताया कि अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल पर सतर्क रहें। लॉटरी या इनाम का लालच देने वालों के झांसे में न आएं और किसी के साथ ओटीपी साझा न करें। किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या साइबर अपराध की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। थाना प्रभारी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
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इस दौरान महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1090 और महिला पुलिस सहायता से जुड़ी सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राजेश कुमार दूबे, हरिनाथ मिश्रा, रोहित कुमार, कोमल देवी, आकांक्षा, ममता, बृजेश पाल, दीनानाथ राजभर आदि माैजूद रहे।
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