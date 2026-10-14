Sant Kabir Nagar News: मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

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पुलिस टीम ने छात्राओं को बताया कि अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल पर सतर्क रहें। लॉटरी या इनाम का लालच देने वालों के झांसे में न आएं और किसी के साथ ओटीपी साझा न करें। किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या साइबर अपराध की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। थाना प्रभारी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना है।इस दौरान महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1090 और महिला पुलिस सहायता से जुड़ी सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राजेश कुमार दूबे, हरिनाथ मिश्रा, रोहित कुमार, कोमल देवी, आकांक्षा, ममता, बृजेश पाल, दीनानाथ राजभर आदि माैजूद रहे।