Sant Kabir Nagar News: सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दाैरान मौत, प्राथमिकी दर्ज

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सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र के कोल्हुई निवासी रामजियावन ने बताया कि सात अगस्त को वह पत्नी अमरौता देवी उर्फ अमरौती देवी (34) को बाइक से लेकर खलीलाबाद क्षेत्र के परसपुर स्थित अपने साढ़ू के घर गए थे। दोपहर करीब तीन बजे दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे। परसपुर गांव के बाहर पहुंचते ही पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही बाइक संख्या के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी को गंभीर चोटें आईं, जबकि रामजियावन को भी चोट लगी। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान नौ अगस्त को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।अंतिम संस्कार और अन्य जरूरी कार्यों के बाद पति ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि पति के तहरीर पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।