Sant Kabir Nagar News: एनएसएस स्थापना दिवस पर स्वयंसेवकों ने किया श्रमदान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:05 AM IST
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गोरखपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्थापना दिवस पर महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़ में स्वयंसेवकों ने श्रमदान कर परिसर की सफाई की। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम में एनएसएस की हिन्दुवासूर्य महाराणा प्रताप इकाई और गुरु गोरखनाथ इकाई के स्वयंसेवकों ने मुख्य भवन, विज्ञान भवन, पुस्तकालय, लॉन, वाहन स्टैंड, मार्गों और कार्यालय परिसर में सफाई की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. मनीष कुमार त्रिपाठी ने किया। संवाद
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