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दस दिन बीत जाने के बाद भी निगम की ओर से टूटे विद्युत पोल को ठीक कराने की पहल नहीं की गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन किया।बिजली आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण प्रेम कुमार, अब्दुल हफीज, मोहब्बत अली, मोहम्मद फारूख, अलाउद्दीन, कलीमुल्लाह, मुस्तफा आदि का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद बिजली निगम के जिम्मेदार अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उच्चाधिकारियों से शिकायत करने को मजबूर होंगे। इस संबंध में जेई कुसहरा अजय चौरसिया ने बताया कि पोल जहां टूटा था वहां नया पोल पहुंच गया है। जल्दी ही पोल लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। संवाद