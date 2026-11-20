Sant Kabir Nagar News: 23 को आएंगी राज्य महिला आयोग की सदस्य
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:20 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। एडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी की अध्यक्षता में 23 नवंबर को महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विषयक महिला जनसुनवाई एवं जागरूकता चौपाल कार्यक्रम खलीलाबाद ब्लॉक सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही चौपाल ग्राम पंचायत तामा (तामेश्वरनाथ) में किया जाना है। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए एसडीएम खलीलाबाद को नोडल नामित किया है। संबंधित अधिकारियों को महिला जनसुनवाई एवं जागरूकता चौपाल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया है। संवाद
विज्ञापन