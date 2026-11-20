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संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के रामपुर दक्षिणी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। माया देवी ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर की शाम करीब चार बजे गांव के संत, बसंत, शिवशंकर, शकुंतला, शोभा और प्रेमलता ने उन्हें गालियां दीं। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके बाल पकड़कर घसीटा और मारपीट की। इससे उनके पैर में गंभीर चोट आई और वह चलने में असमर्थ हो गईं। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने माया देवी को अस्पताल पहुंचाया। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राहुल यादव को सौंपी गई है। संवाद