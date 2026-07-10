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Sant Kabir Nagar News: निर्माणाधीन रेलवे लाइन के किनारे बने गड्ढे में भरे पानी में डूबने से दो मासूमों की मौत

Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
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Two young children drowned in a water-filled pit alongside a railway line under construction.

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मेंहदावल (संतकबीरनगर)।
निर्माणाधीन खलीलाबाद-बांसी रेल लाइन के किनारे मिट्टी निकालने से बने गड्ढे में भरे पानी में डूबने से दो मासूमों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार शाम धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के परसा पांडेय गांव के कुसौना खुर्द टोला के पास हुआ।


बताया जा रहा है कि टोले के रहने वाले प्रभाष (7) पुत्र परविंदर और कुनाल (9) पुत्र विष्णु शाम को निर्माणाधीन रेलवे लाइन की ओर शौच के लिए गए थे। वहां रेल लाइन के लिए मिट्टी निकाले जाने के कारण गड्ढा बन गया है। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने के कारण दोनों गड्ढे में चले गए और डूबने लगे। बच्चों को डूबता देख आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़कर पहुंच गए और दोनों को बाहर निकाला। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कुनाल कुछ दिन पहले ही यहां अपने नाना मुराली के घर आया था। बच्चों की मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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