Sant Kabir Nagar News: जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, चार पर प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के पड़ोखर गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पीड़ित शक्तीचंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सात मार्च को शाम 7:00 बजे जमीन विवाद में हुई कहासुनी में उनको रास्ते में रोककर विपक्षी मालिकचंद, किशन, अंजली एवं मालिकचंद की पत्नी मुरली मास्टर पुरवा निवासी गालियां देते हुए मारापीटा। बचाव में आई बहन, पत्नी व बेटी को भी मारापीटा। कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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