Sant Kabir Nagar News: हत्या की कोशिश के आरोपी ग्राम प्रधान समेत दो गिरफ्तार

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उनके पास से पुलिस ने एक कार, कट्टा, कारतूस व लाठी-डंडा भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों को संबंधित न्यायालय भेज दिया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल रवाना कर दिया गया।कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम शिकटा बरगाह निवासी उमाशंकर यादव की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को दी शिकायत में सूचना दी कि वह अपने ननिहाल ग्राम घटरम्हा में 15 वर्ष से रहते हैं, और रौरापार चौराहा पर मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं। दो मार्च को रात 11:00 बजे के आसपास व मेडिकल स्टोर बंद करके घर जा रहे थे।आरोप था कि रास्ते में ग्राम प्रधान कृष्णचंद्र पांडेय के छोटे भाई नितिन पांडेय ने उनको रोककर कहा कि प्रधान बुला रहे हैं। इस पर वह उनके साथ प्रधान के मकान पर चले गए। जहां पहले से ही प्रधान के साथ नीरज पांडेय निवासी तेनुहारी व आलोक राय निवासी एकमा व कुछ अज्ञात लोग मौजूद थे। इसी बीच उनके मित्र रामू चौधरी का फोन आ गया। रामू चौधरी का नाम सुनते ही प्रधान भड़क गए और उनको गालियां देते हुए कहा कि उनके सामने राजनीति करोगे।उक्त लोगों ने उनको बंधक बना लिया और एकजुट होकर मारने-पीटने लगे। मारपीट से वह बदहवास हो गए और वहां से चिल्लाते हुए भागे। जिस पर प्रधान ने जान से मारने की नियत से फायरिंग की, वह बाल-बाल बच गए। आरोपियों ने उनका मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया था।कोतवाली खलीलाबाद में चार नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ बंधक बनाने, हत्या के प्रयास आदि मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। घटना में संलिप्त ग्राम प्रधान कृष्णचंद व आलोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है।