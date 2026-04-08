Sant Kabir Nagar News: पिकअप व बाइक की टक्कर में दो की मौत, महिला गंभीर, मासूम घायल

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इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें आरती पुत्री ध्रुपचंद व रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निर्मला पुत्री ध्रुपचंद को गंभीर चोटें आई हैं। उनका पैर फ्रैक्चर बताया जा रहा है। वहीं दाे साल की मासूम बच्ची भी घायल हो गई है। हादसे की जानकारी होने के बाद बखिरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने के बाद शव कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार मृतक व घायल बस्ती के निवासी हैं।हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सेमरियावां भेजा, जबकि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है।