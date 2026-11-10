Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास के मामले में दस-दस हजार के दो इनामी गिरफ्तार

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बताया जाता है कि 27 मई को अवधेश पुत्र केसर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों ने साथियों के साथ उनके भाई पर धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। गिरफ्तारी न होने पर दोनों पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करके दोनों को संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया। जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। बताया जाता है कि 27 मई को अवधेश पुत्र केसर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों ने साथियों के साथ उनके भाई पर धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। गिरफ्तारी न होने पर दोनों पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया।प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करके दोनों को संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया। जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।

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मेंहदावल। हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे दस-दस हजार रुपये के दो इनामी आरोपियों को मेंहदावल पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को विसौवा बाजार के पास से गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय भेज दिया। उनकी पहचान मेंहदावल थाना क्षेत्र के कुड़वा गांव निवासी अंकुश सिंह उर्फ अंकुर और इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ मेंहदावल थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।