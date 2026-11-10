Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Two individuals, each carrying a reward of 10,000, arrested in an attempted murder case

Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास के मामले में दस-दस हजार के दो इनामी गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Two individuals, each carrying a reward of 10,000, arrested in an attempted murder case
मेंहदावल। हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे दस-दस हजार रुपये के दो इनामी आरोपियों को मेंहदावल पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को विसौवा बाजार के पास से गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय भेज दिया। उनकी पहचान मेंहदावल थाना क्षेत्र के कुड़वा गांव निवासी अंकुश सिंह उर्फ अंकुर और इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ मेंहदावल थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।
विज्ञापन

बताया जाता है कि 27 मई को अवधेश पुत्र केसर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों ने साथियों के साथ उनके भाई पर धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। गिरफ्तारी न होने पर दोनों पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया।
विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करके दोनों को संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया। जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed