Sant Kabir Nagar News: ट्रक से डीजल चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 20 लीटर डीजल बरामद

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, बस्ती जनपद के पैकोलिया थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया दुर्बासा निवासी श्रवण सोनी 25 अगस्त को कुशीनगर से ट्रक में सीमेंट लादकर आ रहे थे। रात होने पर उन्होंने ट्रक भुजैनी चौराहे के पास सड़क किनारे खड़ा कर दिया और उसमें सो गए। 26 अगस्त की रात चोरों ने ट्रक से डीजल निकाल लिया। चालक की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान पुलिस टीम ने जिगना चौराहे के पास से देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पासी टोला वार्ड एक निवासी राहुल पासवान और गोरखपुर के चौरीचौरा थाना क्षेत्र के दुदही निवासी बबलू उर्फ रामजतन को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक प्लास्टिक के गैलन में 20 लीटर डीजल और एक बोरी में रखा प्लास्टिक पाइप बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को समस्त विधिक प्रक्रिया पूरी करके न्यायालय में पेश किया। जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया।