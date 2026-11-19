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रोसयाबाजार। ब्लॉक क्षेत्र पौली के धौरहरा स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में बृहस्पतिवार को अखंड रामायण पाठ एवं दुर्गा पूजा अनुष्ठान कराया गया। पंडित विजय कुमार ने बताया कि मां दुर्गा की कृपा से भक्त के जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर होती हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां दुर्गा अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों और कठिनाइयों को दूर करती हैं। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से की गई आराधना और उपासना से सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। संवाद