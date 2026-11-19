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सेमरियावां। ब्लॉक के परसादपुर गांव में कालानमक धान की फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई। इस दौरान 7.5 क्विंटल प्रति बीघा उपज दर्ज की गई। जिला सांख्यिकी अधिकारी ओम प्रकाश दूबे की मौजूदगी में फसल की कटाई कराकर उत्पादन का आकलन किया गया। गांव के किसान मो. नसीम ने कालानमक धान की अच्छी पैदावार कर अपनी मेहनत और बेहतर खेती का परिणाम प्रस्तुत किया।क्रॉप कटिंग के माध्यम से खेत में धान की वास्तविक उपज का आकलन किया जाता है। इसके लिए निर्धारित क्षेत्रफल में फसल की कटाई कर धान की तौल की जाती है। इससे फसल की औसत उत्पादकता का सही आकड़ा प्राप्त होता है। यह आकड़ा कृषि उत्पादन के सरकारी आकलन और फसल बीमा योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।कालानमक धान अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अच्छी पैदावार किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। सामान्य धान की तुलना में बाजार में बेहतर गुणवत्ता वाले कालानमक चावल की अच्छी कीमत मिलने की संभावना रहती है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने और पारंपरिक कालानमक धान की खेती को प्रोत्साहन देने में मदद मिल सकती है।परसादपुर गांव के किसान नसीम अहमद पुत्र नूरूल होदा ने बीस बीघा में कालानमक धान फसल बोआई की है। इसमें बृहस्पतिवार को जिला सांख्यिकी अधिकारी ओम प्रकाश दूबे ने कृषि विभाग व राजस्व विभाग की कर्मचारियों के साथ क्रॉप कटिंग कराई। काला नमक क्रॉप कटिंग में 7.5 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन दर्ज की गई।किसान नसीम अहमद ने बताया कि इसके अलावा 10 बीघा कोहिनूर सुगंधित और एक एकड़ गोपाल भोग धान फसल बोआई की है। इस दौरान टेक्नीशियन मैनेजर कृषि सेमरियावां अमन चौधरी, शिव कुमार, लेखपाल धीरेन्द्र कुमार सिंह, अमित मौर्य आदि मौजूद रहे।क