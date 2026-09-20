Sant Kabir Nagar News: त्रयंबक नाथ बने भाजपा के लखनऊ महानगर प्रभारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:56 PM IST
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धनघटा। भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रयंबक नाथ त्रिपाठी को लखनऊ महानगर का प्रभारी बनाया गया है। इससे कार्यकर्ताओं में खुशी है। लोहरैया मंडल के कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके मनोनयन से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। त्रयंबक नाथ पार्टी के लोकप्रिय नेता रहे हैं। बधाई देने वालों में विधायक धनघटा गणेश चंद चौहान, रणविजय सिंह, दुर्गा राय, अमरनाथ यादव, राम अशीष मौर्या, मुन्ना मिश्रा, सतीश सिंह आदि शामिल रहे। संवादय
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कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके मनोनयन से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। त्रयंबक नाथ पार्टी के लोकप्रिय नेता रहे हैं। बधाई देने वालों में विधायक धनघटा गणेश चंद चौहान, रणविजय सिंह, दुर्गा राय, अमरनाथ यादव, राम अशीष मौर्या, मुन्ना मिश्रा, सतीश सिंह आदि शामिल रहे। संवादय
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