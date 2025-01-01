फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Toilet door missing from the banks of the Ami River

Sant Kabir Nagar News: आमी नदी तट से शौचालय का फाटक गायब

Sat, 24 Oct 2026 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Toilet door missing from the banks of the Ami River
मगहर आमी नदी तट पर बिना दरवाजे का शौचालय-संवाद
मगहर। नगर पंचायत मगहर स्थित आमी नदी तट पर बने श्मशान घाट के सामने सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित शौचालय का फाटक दो माह पूर्व चोरी कर लिया गया। फाटक अब तक नहीं लगवाया गया है। फाटक गायब होने से शौचालय की सुरक्षा और उसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विज्ञापन

सभासद अवधेश सिंह ने बताया कि श्मशान घाट पर दाह संस्कार व अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत प्रशासन द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिनमें चार फाटक लगवाए गए थे लेकिन शौचालय में लगे चारों फाटक दो महीने पूर्व चोरी होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

नगरवासी एडवोकेट मोहम्मद नसीम हुसैन ने कहा कि आमी नदी तट स्थित श्मशान घाट पर विभिन्न अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहते हैं। कबीर स्थली का विकास हो जाने से देश-विदेश से भी पर्यटकों का आना जाना बराबर लगा रहता है। ऐसे में सार्वजनिक सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय का फाटक चोरी होना नगर पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में चेयरमैन प्रतिनिधि नूरुज्जमा अंसारी ने बताया कि जल्द ही शौचालय पर लोहे के दरवाजे लगवा दिए जाएंगे। संवादि
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed