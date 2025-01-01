Sant Kabir Nagar News: आमी नदी तट से शौचालय का फाटक गायब

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सभासद अवधेश सिंह ने बताया कि श्मशान घाट पर दाह संस्कार व अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत प्रशासन द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिनमें चार फाटक लगवाए गए थे लेकिन शौचालय में लगे चारों फाटक दो महीने पूर्व चोरी होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।नगरवासी एडवोकेट मोहम्मद नसीम हुसैन ने कहा कि आमी नदी तट स्थित श्मशान घाट पर विभिन्न अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहते हैं। कबीर स्थली का विकास हो जाने से देश-विदेश से भी पर्यटकों का आना जाना बराबर लगा रहता है। ऐसे में सार्वजनिक सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय का फाटक चोरी होना नगर पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है।इस संबंध में चेयरमैन प्रतिनिधि नूरुज्जमा अंसारी ने बताया कि जल्द ही शौचालय पर लोहे के दरवाजे लगवा दिए जाएंगे। संवादि