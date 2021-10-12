Sant Kabir Nagar News: जुताई रोकने पर मां बेटियों से मारपीट

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आंचल मिश्रा के अनुसार, 22 अक्तूबर सुबह करीब आठ बजे उनके पटीदार ट्रैक्टर से उनकी जमीन जोत रहे थे। विरोध करने पर मां संगीता देवी, बहन खुशी और आंचल मौके पर पहुंची। आरोप है कि विश्वनाथ, जयप्रकाश और रामकुमार ने गालियां देकर लाठी-डंडों से हमला किया।मां को पिटता देख बचाने पहुंची खुशी के साथ भी मारपीट हुई, जिससे उन्हें चोटें आईं। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। आंचल ने महुली थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद