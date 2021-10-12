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Sant Kabir Nagar News: जुताई रोकने पर मां बेटियों से मारपीट

Sat, 24 Oct 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:17 AM IST
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Mother and daughters assaulted for stopping ploughing
संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के तिघरा गांव में जमीन की जुताई के विरोध पर मां और उसकी दो बेटियों से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता आंचल मिश्रा ने गांव के तीन लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है।
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आंचल मिश्रा के अनुसार, 22 अक्तूबर सुबह करीब आठ बजे उनके पटीदार ट्रैक्टर से उनकी जमीन जोत रहे थे। विरोध करने पर मां संगीता देवी, बहन खुशी और आंचल मौके पर पहुंची। आरोप है कि विश्वनाथ, जयप्रकाश और रामकुमार ने गालियां देकर लाठी-डंडों से हमला किया।
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मां को पिटता देख बचाने पहुंची खुशी के साथ भी मारपीट हुई, जिससे उन्हें चोटें आईं। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। आंचल ने महुली थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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