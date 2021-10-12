Sant Kabir Nagar News: मॉडल पेपर जारी, पैटर्न समझकर खुद का आकलन कर सकेंगे छात्री

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संतकबीरनगर। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। विद्यार्थी इनसे परीक्षा पैटर्न समझकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे।यूपी बोर्ड की तरफ से उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं के लिए अभ्यास का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगे। प्रश्नपत्र हल करने से विद्यार्थियों को प्रश्नों के स्वरूप, अंकों के विभाजन और निर्धारित समय में उत्तर लिखने का अभ्यास मिलेगा।साथ ही पाठ्यक्रम दोहराने व तैयारी की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। विद्यार्थी विषयवार मॉडल पेपर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।इनमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र समेत विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्र शामिल हैं। शिक्षक भी इनसे विद्यार्थियों को परीक्षा के अनुरूप तैयारी करा सकेंगे। बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में प्रस्तावित है। ऐसे में विद्यार्थियों ने तैयारी तेज कर दी है।इधर मॉडल पेपर मिलने पर उससे तैयारी में और आसानी हो जाएगी। डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने बताया कि बोर्ड की तरफ से उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने में मदद करेगा।न