Sant Kabir Nagar News: कमरे में घुसकर महिला समेत तीन से मारपीट

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संतकबीरनगर। पुरानी रंजिश में महिला के कमरे में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही है। पीड़िता शबनम निषाद वर्तमान में खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के गोरखल में किराए पर रहती हैं। संवाद