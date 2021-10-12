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Sant Kabir Nagar News: बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट

Fri, 13 Nov 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:06 AM IST
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Clash between two groups over a dispute involving children
संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के गाईबसंतपुर गांव के टोला हौदवां में बच्चों के बीच हुए विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने खेत में काम कर रहे व्यक्ति पर लाठी-डंडे, रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे तीन अन्य लोगों को भी मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि गाईबसंतपुर गांव के टोला हौदवां निवासी राममदन के अनुसार, 11 नवंबर की सुबह करीब नौ बजे बच्चों में कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर गांव के इमामुद्दीन, अलीउद्दीन, सलाहुद्दीन, सलमान, सलीम, अमान, समीर, आकिल और इसहाक गोलबंद होकर खेत में पहुंच गए। आरोप है कि सभी लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और धारदार हथियार लेकर आए थे। संवाद
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