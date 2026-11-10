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Sant Kabir Nagar News: एसपी ने डिप्टी सीएम कार्यक्रम की व्यवस्था देखी

Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
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The SP inspected the arrangements for the Deputy CM's programme.
संतकबीरनगर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के प्रस्तावित जनपद दौरे के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइंस स्थित हेलीपैड, सेफ हाउस, चिकित्सालय, आवागमन के मार्गों और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों को परखा।
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निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम समय पर पूरे करने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी समन्वय से जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।
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इस दौरान सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, एडीएम सत्य प्रकाश, सीओ सिटी प्रियम राजशेखर पांडेय, कोतवाल जयप्रकाश दूबे, यातायात प्रभारी परमहंस और एसपी के पीआरओ पीके गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
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डिप्टी सीएम का कार्यक्रम
एडीएम सत्य प्रकाश और एएसपी सुशील कुमार सिंह ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उपमुख्यमंत्री को यहां निरीक्षण और समीक्षा बैठक करनी है। अधिकारियों ने सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया और सीएमएस डॉ. रमाशंकर से जानकारी ली। अस्पताल में साफ-सफाई तेजी से कराई जा रही थी। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक दोपहर 1:05 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से आएंगे। वे 1:12 बजे जिला अस्पताल में निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। इसके बाद 2:10 बजे नवीन सब्जी मंडी के पास एक होटल का उद्घाटन करेंगे। उपमुख्यमंत्री 2:50 बजे पुलिस लाइंस से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।
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