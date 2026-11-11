Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   13-year-old girl taken away under the pretext of marriage

Sant Kabir Nagar News: शादी का झांसा देकर 13 वर्षीय लड़की को भगाया

Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
13-year-old girl taken away under the pretext of marriage
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने का मामला सामने आया है। किशोरी की मां ने गांव के किशन कुमार पर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि किशोरी पांच नवंबर की रात घर से लापता हो गई थी। मां के अनुसार, किशन कुमार उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया। खोजबीन के बाद भी बेटी का पता नहीं चला। आरोपी के मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने का प्रयास विफल रहा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर किशन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोरी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed