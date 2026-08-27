Sant Kabir Nagar News: पुलिस ने दबिश देकर वारंटी को किया गिरफ्तार

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संतकबीरनगर। न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के बाद फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दबिश देकर पखुवापार निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। संवाद