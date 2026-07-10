Sant Kabir Nagar News: ग्रामीणों व पुलिस के मनाने पर पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए बरसाना के परिजन

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बिजली गिरने से बखिरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की बरसाना (60) वर्ष की बृहस्पतिवार को मौत हो गई थी। वह अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थीं। बरसाना का बड़ा बेटा विदेश में रहकर नौकरी करता है, जबकि दूसरा दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। घर पर दो बेटियों सहित बरसाना के पति तूफानी घटना के दौरान मौजूद थे।परिजन पहले बरसाना के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद शव का चीर-फाड़ अच्छा नहीं, लेकिन गांव के प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र त्रिपाठी व पुलिस के अधिकारियों के मानने पर बृहस्पतिवार देर रात में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बरसाना का छोटा बेटा घटना सुनकर दिल्ली से खलीलाबाद पहुंचा, उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया था।