Sant Kabir Nagar News: रंजिश में किशोर पर चाकू से हमला, साथी भी घायल

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पठानटोला पश्चिमी निवासी हलीमा सादिया ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनका 13 वर्षीय पुत्र रोमान शब्बीर 26 अगस्त को बारावफात का जुलूस देखने गया था। जुलूस में धक्का-मुक्की को लेकर उसकी फरहान निवासी अंसारटोला से कहासुनी हो गई। आरोप है कि फरहान ने उस समय देख लेने की धमकी दी थी।तहरीर के मुताबिक, 28 अगस्त को रोमान अपने साथी कासिम अली के साथ सामान लेने बाजार गया था। लौटते समय मस्जिद के पीछे फरहान ने घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। बचाव करने पर सामने से भी चाकू से हमला करने का आरोप है। बीच-बचाव में कासिम अली को भी चोटें आईं।शोर होने पर आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सूचना मिलने पर परिजन दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ले गए।कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पीड़िता हलीमा सादिया की तहरीर पर मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।