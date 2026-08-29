Sant Kabir Nagar News: रंजिश में किशोर पर चाकू से हमला, साथी भी घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:24 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:24 PM IST
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संतकबीरनगर। बारावफात के जुलूस के दौरान हुई कहासुनी की रंजिश में 13 वर्षीय किशोर और उसके साथी पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घायल किशोर और उसके साथी का प्राथमिक उपचार कराया गया। मामले में किशोर की मां ने कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है।
पठानटोला पश्चिमी निवासी हलीमा सादिया ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनका 13 वर्षीय पुत्र रोमान शब्बीर 26 अगस्त को बारावफात का जुलूस देखने गया था। जुलूस में धक्का-मुक्की को लेकर उसकी फरहान निवासी अंसारटोला से कहासुनी हो गई। आरोप है कि फरहान ने उस समय देख लेने की धमकी दी थी।
तहरीर के मुताबिक, 28 अगस्त को रोमान अपने साथी कासिम अली के साथ सामान लेने बाजार गया था। लौटते समय मस्जिद के पीछे फरहान ने घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। बचाव करने पर सामने से भी चाकू से हमला करने का आरोप है। बीच-बचाव में कासिम अली को भी चोटें आईं।
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शोर होने पर आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सूचना मिलने पर परिजन दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ले गए।
कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पीड़िता हलीमा सादिया की तहरीर पर मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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पठानटोला पश्चिमी निवासी हलीमा सादिया ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनका 13 वर्षीय पुत्र रोमान शब्बीर 26 अगस्त को बारावफात का जुलूस देखने गया था। जुलूस में धक्का-मुक्की को लेकर उसकी फरहान निवासी अंसारटोला से कहासुनी हो गई। आरोप है कि फरहान ने उस समय देख लेने की धमकी दी थी।
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तहरीर के मुताबिक, 28 अगस्त को रोमान अपने साथी कासिम अली के साथ सामान लेने बाजार गया था। लौटते समय मस्जिद के पीछे फरहान ने घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। बचाव करने पर सामने से भी चाकू से हमला करने का आरोप है। बीच-बचाव में कासिम अली को भी चोटें आईं।
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शोर होने पर आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सूचना मिलने पर परिजन दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ले गए।
कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पीड़िता हलीमा सादिया की तहरीर पर मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।