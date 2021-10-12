Sant Kabir Nagar News: कमरे में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

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जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी मंकर और उसकी पत्नी खेत गए हुए थे। इस दौरान उसकी बेटी सुमित्रा (16) घर की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में फंदा लगा लिया। कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था जबकि पीछे की खिड़की ईंट से बंद थी।खेत से वापस लौटने के बाद परिजन को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस के मुताबिक, इसी वर्ष अप्रैल में सुमित्रा के लापता होने के मामले में उसकी मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बात में वह मिल गई थी। एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण की स्थिति और स्पष्ट होगी। मामले की जांच की जा रही है।