Sant Kabir Nagar News: किशोरी के साथ सामूहिक यौन शोषण

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एसओ बखिरा सतीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित मां ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ गांव के तीन लोगों ने ने छेड़खानी की और उसका वीडियो बना लिया। पांच मार्च को वह रिश्तेदारी में गई थी। उसी बीच रात करीब 10:30 बजे आरोपी वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर बेटी को घर के उत्तर की तरफ बाग में लेकर चले गए। वहां एक आरोपी ने अन्य दोनों के सहयोग से बेटी का यौन शोषण किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।इसके बाद बेटी बेहोश हो गई। होश में आने पर घर पर आकर घटना की जानकारी दी। बेटी की हालत बहुत खराब थी। इसकी वजह से वह उसे लेकर अस्पताल चली गई थी। एसओ ने बताया कि मामले में तीनों आरोपियों को उनके गांव के पास स्थित आंबेडकर प्रतिमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग आरोपियों को किशोर न्यायालय भेज दिया गया। जहां से उसे पुलिस निगरानी में बाल सुधार गृह रवाना कर दिया गया। जबकि बालिग आरोपी को संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया।