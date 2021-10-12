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सेमरियावां। ब्लॉक के सेमरियावां, बाघनगर, उसराशहीद, कानपारा, दुधारा, परसा शेख, तिलजा, सालेहपुर समेत 12 न्याय पंचायत में शिक्षक संकुल की मासिक बैठक आयोजित की गई। न्याय पंचायत सेमरियावां बैठक की अध्यक्षता नोडल संकुल शिक्षक जफीर अली ने की। उन्होंने निर्धारित एजेंडे के अनुसार बैठक में शामिल विभिन्न शैक्षिक एवं विभागीय बिंदुओं की जानकारी देते हुए शिक्षकों के साथ विस्तार से मंथन किया गया।बैठक में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर बनाने, बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर नवाचार अपनाने, बालवाटिका के प्रभावी संचालन, बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, समस्या समाधान क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग, पीयर लर्निंग एवं ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। जफीर अली ने प्रेरणा सूची के 13 मानकों एवं प्रेरणा गीत के नियमित अभ्यास की जानकारी देते हुए प्रार्थना सभा में सभी 13 गतिविधियों को रोटेशन के आधार पर शामिल करने पर बल दिया। वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम की प्रगति एवं समय से पूर्णता सुनिश्चित करने तथा शिक्षण योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया बताई गई।निपुण लक्ष्य एप एवं निपुण तालिका के माध्यम से बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करने तथा उनकी शैक्षिक कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर चर्चा हुई। यू-डायस प्लस पोर्टल पर विद्यालय, विद्यार्थी एवं शिक्षक प्रोफाइल का शत-प्रतिशत अपडेट सुनिश्चित करने तथा प्रेरणा पोर्टल पर खेलकूद गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को समय से अपलोड करने के विषय में भी जानकारी दी गई।