फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Son arrested for strangling mother to death.

Sant Kabir Nagar News: मां की गला दबाकर हत्या करने में बेटा गिरफ्तार

Thu, 24 Sep 2026 11:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Son arrested for strangling mother to death.
लोहरौली। दुधारा थाना क्षेत्र के भिउरा गांव में घरेलू विवाद में मां की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। आरोप है कि बेटे ने करीब 20 दिन पहले मां की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर के दक्षिण तरफ स्थित गड़ही में छिपा दिया था। पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के बाद ब्रह्मभोज होने पर परिवार में हुई चर्चा के दौरान हत्या का राज सामने आया। इसके बाद मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

भिउरा गांव निवासी बंशीलाल गौड़ की पत्नी इमिरता देवी (60) चार सितंबर की रात घर से लापता हो गई थीं। परिजन ने काफी तलाश की लेकिन उनका पता नहीं चला। 17 सितंबर को मकान के दक्षिण तरफ स्थित गड़ही में इमिरता देवी का शव मिला। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार र दिया गया।
विज्ञापन

बताया गया कि 23 सितंबर को ब्रह्मभोज के बाद परिवार में हुई बातचीत के दौरान यह बात सामने आई कि इमिरता देवी की हत्या उनके छोटे बेटे पवन कुमार ने की थी। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान पवन ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी और शव गड़ही में छिपा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद मृतका के पति बंशीलाल गौड़ ने दुधारा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी पवन कुमार के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। एसओ अमित कुशवाहा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल रवाना कर दिया गया है।

----------
परिवार वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
बृहस्पतिवार सुबह दुधारा थानाध्यक्ष अमित कुशवाहा पुलिस टीम के साथ वांछित आरोपी की तलाश और संदिग्धों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि पवन कुमार को गांव के बाहर उसके पिता बंशीलाल और भाई ओमप्रकाश ने पकड़ रखा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पवन कुमार को करीब सात बजे अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ और समस्त विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी पवन कुमार निवासी भिउरा को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed