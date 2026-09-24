Sant Kabir Nagar News: मां की गला दबाकर हत्या करने में बेटा गिरफ्तार

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भिउरा गांव निवासी बंशीलाल गौड़ की पत्नी इमिरता देवी (60) चार सितंबर की रात घर से लापता हो गई थीं। परिजन ने काफी तलाश की लेकिन उनका पता नहीं चला। 17 सितंबर को मकान के दक्षिण तरफ स्थित गड़ही में इमिरता देवी का शव मिला। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार र दिया गया।बताया गया कि 23 सितंबर को ब्रह्मभोज के बाद परिवार में हुई बातचीत के दौरान यह बात सामने आई कि इमिरता देवी की हत्या उनके छोटे बेटे पवन कुमार ने की थी। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान पवन ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी और शव गड़ही में छिपा दिया।इसके बाद मृतका के पति बंशीलाल गौड़ ने दुधारा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी पवन कुमार के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। एसओ अमित कुशवाहा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल रवाना कर दिया गया है।परिवार वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपाबृहस्पतिवार सुबह दुधारा थानाध्यक्ष अमित कुशवाहा पुलिस टीम के साथ वांछित आरोपी की तलाश और संदिग्धों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि पवन कुमार को गांव के बाहर उसके पिता बंशीलाल और भाई ओमप्रकाश ने पकड़ रखा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पवन कुमार को करीब सात बजे अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ और समस्त विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी पवन कुमार निवासी भिउरा को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।