Sant Kabir Nagar News: पौली में सीएचसी शुरू होने की उम्मीद

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धनघटा। पौली ब्लाॅक के शिवबखरी में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अब शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। बुधवार को प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वहां पहुंचकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया।13 वर्ष पूर्व सपा शासनकाल में शिवबखरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी गई। तभी से अस्पताल भवन का रुक-रुक कर निर्माण चल रहा है। इधर दो वर्षों से कार्यदायी संस्था ने धन न होने की बात करते हुए निर्माण कार्य रोक दिया था। निर्माण ठप होने पर विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर कई बार आंदोलन किया गया लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।उसके बाद क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद चौहान ने अस्पताल के निर्माण को लेकर शासन में दौड़ भाग तेज कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि निर्माण कार्य के लिए शासन ने अस्पताल को धन मुहैया कराया और निर्माण शुरू होने के आसार बढ़ गए। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को अस्पताल पहुंचे और निरीक्षण किया।उसके बाद उन्होंने आयोजित सभा में कहा कि दिसंबर तक अस्पताल में ओपीडी शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को अब इस अस्पताल के खुलने के आसार जग गए हैं।