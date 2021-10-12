Sant Kabir Nagar News: घर पर चढ़कर मारपीट, कोर्ट के आदेश पर चार पर प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लोहरौली टोला निविहवां निवासी बब्लू उर्फ अवध बिहारी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर जानकारी दी कि उसकी बेटी अंशिका और प्रियांसु के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर 30 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे राजिंदर, अनिल, सुनील और उषा उसके घर पहुंचे।आरोप है कि चारों लोग उसे गालियां देने लगे। विरोध करने पर लात, मुक्का और थप्पड़ से मारपीट की। शोर सुनकर उसकी बेटी और पत्नी बचाने पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद