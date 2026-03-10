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Sant Kabir Nagar News: बड़ों की आज्ञा का पालन सिखाती है श्रीराम कथा

Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
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Shri Ram Katha teaches us to obey the orders of elders.
गौरव कृष्ण शास्त्री
धर्मसिंहवा। क्षेत्र के सेवहां चौबे गांव में चल रहे शतचंडी महायज्ञ में तीसरे दिन कथा व्यास आचार्य गौरव कृष्ण शास्त्री ने कहा कि श्रीराम कथा बड़ों के आज्ञा का पालन करना सिखाती है, जो बड़ों के आज्ञा का पालन करता है उसका जीवन सुखमय बीतता है।
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कथा प्रसंग में उन्होंने कहा कि माता सती ने पति भगवान शंकर की बातों की अवहेलना करते हुए मायके में आयोजित अनुष्ठान में चली गईं। अपमान होने के उपरांत शरीर त्यागना पड़ा।
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महायज्ञ में रात्रि में रामलीला के कलाकार ने रामलीला का मंचन किया। कलाकारों ने भगवान राम को ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए जाने का मंचन किया।
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