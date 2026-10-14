Sant Kabir Nagar News: दुकानदार से मारपीट, दो आरोपियों पर प्राथमिकी

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डायल 112 की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। आरोप है कि बाद में आरोपियों के घर के लोग पीड़ित के घर पहुंच गए और थाने जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनघटा थाना क्षेत्र के खाजो गांव निवासी राजू प्रसाद के अनुसार, भरतपुरा ग्राम पंचायत में शराब की दुकान के सामने उनकी दुकान है। 11 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे वह अपनी दुकान के अंदर बैठे थे। इसी दौरान बगल की दुकान पर बैठे घनश्याम यादव और राजमन यादव ने उन्हें नाम लेकर कई बार आवाज दी। बाहर पहुंचने पर आरोप है कि घनश्याम यादव ने उनके साथ गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी।राजू प्रसाद का आरोप है कि विरोध करने पर दोनों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मारपीट की। उन्होंने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंचे। पीड़ित के मुताबिक, बाद में आरोपियों के घर के लोग उनके घर पहुंच गए और उन्हें घेरकर थाने न जाने की चेतावनी दी। आरोप है कि ऐसा करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।