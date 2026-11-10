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Sant Kabir Nagar News: कुएं में गिरने से सात साल की बच्ची की मौत

Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
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Seven-year-old girl dies after falling into a well
मेंहदावल। थाना क्षेत्र के सिगरहट गांव में खेलते-खेलते कुएं में गिरने से सात वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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ग्राम पंचायत सिगरहट निवासी माता दीन शर्मा की पुत्री दिव्या (7) दो बहनों और एक भाई में दूसरे नंबर की थी। स्वजनों के अनुसार दिवाली के दिन दोपहर में वह घर से खेलने के लिए निकली थी। देर शाम तक घर न लौटने पर स्वजनों ने खोजबीन शुरू की। देर रात तक कोई पता न चलने पर ग्रामीणों को कुएं में गिरने की आशंका हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने गांव में स्थित कुएं में टॉर्च की रोशनी से देखा और बांस से पानी हिलाया तो बच्ची का शव दिखाई दिया।
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काफी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के वक्त गांव में पटाखे फूट रहे थे, इस कारण बच्ची के गिरने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। स्वजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। संवाद
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