फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Saved relationships from breaking down by brokering a reconciliation between six families.

Sant Kabir Nagar News: छह परिवारों में सुलह-समझौता करा टूटने से बचाया रिश्ता

Sun, 20 Sep 2026 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Saved relationships from breaking down by brokering a reconciliation between six families.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। मिशन शक्ति अभियान के तहत परिवार परामर्श केंद्र, महिला थाना में रविवार को साथ-साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान पारिवारिक विवाद से जुड़े छह मामलों में दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर आपसी सहमति से सुलह-समझौता कराया गया। इसके बाद सभी पक्ष साथ रहने के लिए तैयार हो गए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला थाने की थानाध्यक्ष पूनम मौर्या ने की। परामर्श केंद्र में खुसनमा खातून और सोबत अली-सहनाज खातून के बीच विवाद का मामला आया। दोनों पक्षों के बीच विवाद के कारण संबंध खराब होने की स्थिति में पहुंच गए थे। समझाने के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी।
विज्ञापन

ि
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed