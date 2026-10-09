Sant Kabir Nagar News: मंडल स्तरीय कबड्डी में संतकबीरनगर चैंपियन

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संतकबीरनगर। माध्यमिक विद्यालयों की मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद में बृहस्पतिवार को हुई। इसमें अंकों के आधार पर संतकबीरनगर प्रथम स्थान, बस्ती द्वितीय और सिद्धार्थनगर तीसरे स्थान पर रहा। प्रतिभागियों को डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। खेल सचिव जोखू प्रसाद ने बताया कि कबड्डी बालक सीनियर वर्ग में संतकबीरनगर प्रथम, सिद्धार्थनगर द्वितीय और बस्ती तीसरे स्थान पर रहा। बालिका सीनियर वर्ग में संतकबीरनगर प्रथम, बस्ती द्वितीय और सिद्धार्थनगर तीसरे पर रहा। अंडर-17 जूनियर बालक में सिद्धार्थनगर प्रथम, संतकबीरनगर द्वितीय और बस्ती तीसरे पर रहा। संवाद