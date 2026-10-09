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Sant Kabir Nagar News: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1.75 लाख की ठगी

Sat, 10 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:00 AM IST
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1.75 lakh fraud in the name of online trading
संतकबीरनगर। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने मेंहदावल क्षेत्र के एक युवक के खाते से 1.75 लाख रुपये निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की सक्रियता से 45 हजार रुपये की रकम होल्ड कराकर पीड़ित के खाते में वापस करा दी गई।
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पश्चिम टोला निवासी प्रदीप के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी की गई। संवाद
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