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संतकबीरनगर। जिले में यातायात नियमों का पालन कराने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने सोमवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 578 वाहनों से 7,39,000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक, वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। अभियान में सभी प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों और यातायात प्रभारी ने अपनी-अपनी टीमों के साथ जांच की। संवाद