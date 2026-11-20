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सेमरियावां ब्लॉक की 113 ग्राम पंचायतों में 24 क्लस्टर बनाए गए हैं। ग्राम सचिव संतोष कुमार पांडेय को बिगरामीर क्लस्टर के तीन गांव से हटाकर दशावां क्लस्टर के पांच गांव बत्सी बत्सा, भरवलिया बूधन, दशावां, गंगैचा, जातेडीहा दुबौलिया में तैनाती दी गई है।नौवाडीह द्वितीय क्लस्टर के चार गांव चिउटना, हुजुरा सुहावां, नौवाडीह द्वितीय, पचपोखरिया गांव में पहले से ही तैनाती है। अब नौ गांव में इनकी तैनाती हो गई है।सचिव चंद्र प्रकाश को बिगरामीर क्लस्टर के तीन गांव बढ़यामाफी, बिगरामीर, बिगरा अव्वल गांव में तैनाती दी गई है। छपिया -छितौना क्लस्टर के चार गांव अशरफपुर, छपिया -छितौना, केकरहो, टेमारहमत गांव में पहले से तैनात हैं। अब सात गांव में इनकी तैनाती हो गई है। सचिव राकेश कुमार को दशावां क्लस्टर के पांच गांव से हटा दिया गया है। अब इनके पास सिर्फ एक क्लस्टर दुधारा के तीन गांव दुधारा, मूड़ाडीहाबेग, तिलजा गांव में तैनाती रह गई है।नए कार्यक्षेत्र आवंटन से सचिवों के बीच ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियां निर्धारित हो गई हैं। अब संबंधित सचिव अपने आवंटित क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों, अभिलेखों के रखरखाव और अन्य पंचायत संबंधी कार्यों का दायित्व संभालेंगे।00000डीपीआरओ की ओर से फेरबदल किया गया है। सचिवों तत्काल प्रभाव से तैनाती क्लस्टर के गांवों में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। सचिवों से कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया जा सके।- राधेश्याम चौधरी, एडीओ पंचायत, सेमरियावां