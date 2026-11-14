Sant Kabir Nagar News: दिनभर होती रही प्रसाद व सामानों की खरीदारी

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व्रती महिलाएं खलीलाबाद के सब्जी मंडी में सामान खरीदती देखी गईं। देर शाम तक व्रत के सामान की खरीदारी जारी रही। लोक आस्था के महापर्व पर रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा। घरों से लेकर बाजार और नदी, तालाबों, घाटों तक पर्व की तैयारियां पूरी हो गई हैं। व्रती महिलाओं ने जहां घरों में मिट्टी के चूल्हे आदि बना दिए हैं, वहीं नदी और सरोवरों के किनारे छठ पूजा के लिए वेदियां बन गई हैं।महिलाओं ने अपना स्थान निर्धारित कर लिया है। बाजार में पूजन सामग्री के साथ ही बांस से बने दौरा, सूप, फल आदि की खरीदारी देर शाम तक होती रही। बाजार में केला, सेब, संतरा, अनार, नारियल, अमरूद, शरीफा और मौसमी सहित विभिन्न प्रकार के फल लोग खरीद रहे थे।मुखलिसपुर चौराहे पर दुकान लगाए संदीप जायसवाल, विनोद कसेरा आदि ने बताया कि छठ पूजा के लिए एक पैकेट बना दिया गया है, जिसमें पूजा से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री है। इसका रेट भी 500 रुपये है। इसी तरह से अन्य फलों के दाम अलग-अलग हैं। जो महिलाएं विधिवत पूजा करती हैं वे अलग-अलग सामग्रियों की खरीदारी कर रही हैं।