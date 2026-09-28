Sant Kabir Nagar News: नुक्कड़ नाटक से जनकल्याणकारी योजनाओं का किया गया प्रचार

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संतकबीरनगर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत संस्कृति विभाग से पंजीकृत नुक्कड़ नाटक मंच के कलाकारों ने विधानसभा क्षेत्र मेंहदावल एवं विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद के विभिन्न स्थलों, प्रमुख चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का आकर्षक मंचन किया। विधानसभा क्षेत्र मेंहदावल तथा विधानसभा खलीलाबाद क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक कलाकारों द्वारा सरकार की योजनाओं की नाट्य विधा के माध्यम से मंचन कर आकर्षक प्रस्तुति की गई। जिसमें विधानसभा क्षेत्र मेंहदावल में 11 एवं विधानसभा क्षेत्र 11 चिन्हित स्थलों पर नुक्कड़ नाटक/नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। इसी क्रम में विधानसभा धनघटा क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक कालाकारों एक अक्तूबर तक चयनित विभिन्न स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, नाट्य मंचन के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा।