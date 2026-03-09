Sant Kabir Nagar News: बिजली के अभाव में बेकार पड़ा सार्वजनिक शौचालय

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ग्राम पंचायत गिरधरपुर में लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करीब तीन साल पहले कराया गया था, लेकिन अब तक बिजली का कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो सका है। इसके कारण यह सार्वजनिक शौचालय बेकार साबित हो रहा है। साथ ही आसपास गंदगी फैल रही है।इस क्षेत्र के निवासी राहुल, विजय कुमार आदि ने कहा कि बिजली न होने से पानी की आपूर्ति नहीं है। ऐसे में यह शौचालय बेकार पड़ा है। इन लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द बिजली की कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए पानी की आपूर्ति शुरू कराई जाए, ताकि इसका उपयोग हो सके।इस संबंध में ग्राम प्रधान अंजुम खातून ने कहा कि इस संबंध में विद्युत निगम और ब्लॉक को अवगत कराया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए।