जन आरोग्य मेला : त्वचा, शुगर, पेट दर्द व बुखार के मरीजों की रही भीड़ं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:29 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:29 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद के 24 स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा त्वचा रोग, सांस की तकलीफ, शुगर, बुखार, पेट दर्द, खांसी से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंचे।
मेले में चिकित्सकों ने मरीजाें की जांच की और परामर्श के साथ ही दवा उपलब्ध कराई। साथ ही फिर दिखाने के लिए बुलाया। इसके साथ ही पांच मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे स्वास्थ्य मेले में 1159 मरीजों ने इलाज कराया। इसमें सांस की तकलीफ के 95, उदर रोग के 110, शुगर के 95, त्वचा रोग के 201 मरीज शामिल रहे।
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नगरीय उप स्वास्थ्य केंद्र कांशीराम पर सुबह नौ बजे से जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसमें वायरल बुखार, पेट दर्द, सिरदर्द, खांसी व त्वचा रोग की समस्या को लेकर मरीज आए।
बुखार खांसी जुकाम के आए ज्यादा मरीज : रोसयाबाजार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोसयाबाजार पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें खांसी, जुकाम, बुखार, शुगर और बीपी के मरीज शामिल रहे। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. रमेश सोनकर ने बताया कि कुल 35 मरीजों की जांच कर दवा दिया गया है।
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संतकबीरनगर। जनपद के 24 स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा त्वचा रोग, सांस की तकलीफ, शुगर, बुखार, पेट दर्द, खांसी से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंचे।
मेले में चिकित्सकों ने मरीजाें की जांच की और परामर्श के साथ ही दवा उपलब्ध कराई। साथ ही फिर दिखाने के लिए बुलाया। इसके साथ ही पांच मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
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उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे स्वास्थ्य मेले में 1159 मरीजों ने इलाज कराया। इसमें सांस की तकलीफ के 95, उदर रोग के 110, शुगर के 95, त्वचा रोग के 201 मरीज शामिल रहे।
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नगरीय उप स्वास्थ्य केंद्र कांशीराम पर सुबह नौ बजे से जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसमें वायरल बुखार, पेट दर्द, सिरदर्द, खांसी व त्वचा रोग की समस्या को लेकर मरीज आए।
बुखार खांसी जुकाम के आए ज्यादा मरीज : रोसयाबाजार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोसयाबाजार पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें खांसी, जुकाम, बुखार, शुगर और बीपी के मरीज शामिल रहे। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. रमेश सोनकर ने बताया कि कुल 35 मरीजों की जांच कर दवा दिया गया है।