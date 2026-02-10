Sant Kabir Nagar News: प्रधान ने तकनीकी सहायक के स्थानांतरण की मांग के लिए बीडीओ को पत्र सौंपा

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गांव में मनरेगा (अब वीबीजी रामजी) के तहत होने वाले कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण, नियोजन, और मापन के तकनीकी सहायक की नियुक्ति की गई है। ये कार्य स्थलों का सर्वेक्षण कर, प्राक्कलन तैयार करने, काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ''एमबी भरने के लिए जिम्मेदार होते हैं।ग्राम पंचायत बढ़यामाफी के प्रधान अर्जुन प्रसाद ने बताया कि गांव में तैनात तकनीक सहायक ध्रुपनाथ मौर्य की तैनाती है। विकास परियोजना का प्राक्कलन नहीं हो पा रहा है। तकनीकी सहायक के योजना के कार्यों में रुचि नहीं लेने से गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। बीडीओ धर्मेश चंद्र पांडेय ने बताया कि शिकायत पत्र की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद