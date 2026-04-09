Sant Kabir Nagar News: एचआरपीजी काॅलेज में काव्य पाठ का आयोजन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला सशक्तीकरण से संबंधित काव्यपाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ब्रजेश त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे काव्यपाठ के माध्यम से महिला अधिकार, समानता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर लोगों में जागरूकता बढ़ती है। कार्यक्रम प्रभारी डॉ. माला सिंह ने कहा कि यह प्रतियोगिता छात्रों एवं प्रतिभागियों को अपनी भावनाएं, विचार और अनुभव व्यक्त करने का अवसर देती है। प्रतियोगिता में शानिया, मुस्कान, नैनसी, श्वेता मौर्या, संगम शुक्ला, रजनी साहनी, सदफ आदि 26 छात्राओं ने भाग लिया। संवाद
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