फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   'One's own home' becomes costlier due to the impact of inflation.

Sant Kabir Nagar News: महंगाई की मार से महंगा हुआ ‘अपना आशियाना’

Sun, 20 Sep 2026 11:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
'One's own home' becomes costlier due to the impact of inflation.
उसराशहीद पैड़ी चौराहे पर बिल्डिंग मैटेरियल सामाग्री की दुकान
सेमरियावां। अपना घर बनाने का सपना संजोए लोगों के सामने अब निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें बड़ी चुनौती बन गई हैं। ईंट, मौरंग, गिट्टी, बालू, सीमेंट और सरिया के दाम बढ़ने से मकान निर्माण का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमित आय वाले परिवारों को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कई बार खर्च का हिसाब लगाना पड़ रहा है।
विज्ञापन

सेमरियावां ब्लाॅक क्षेत्र के करही, उसराशहीद, सेहुड़ा, दानोकुइयां, दुधारा, चिउटना, सालेहपुर, टेमारहमत, नव्वागांव, कोहरियावां, महुआरी और उंचहराकला समेत विभिन्न चौराहों पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें हैं। इन पर निर्माण सामग्री खरीदने पहुंच रहे लोगों को पहले की तुलना में अधिक रकम खर्च करनी पड़ रही है।
विज्ञापन

स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक वर्तमान में मौरंग 6200 रुपये ट्राॅली, गिट्टी 8000 रुपये ट्राॅली और बालू करीब 2000 रुपये ट्राॅली बिक रहा है। वहीं सीमेंट की एक बोरी 350 से 400 रुपये तथा सरिया 6300 रुपये क्विंटल तक पहुंच गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

निर्माण सामग्री की कीमतों में अंतर गुणवत्ता, ब्रांड और ढुलाई के हिसाब से हो सकता है। दुकानदार आफताब आलम, अब्दुर्रहमान और नूरुल बशर ने बताया कि निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे ग्राहकों पर पड़ रहा है। पहले जो लोग चरणबद्ध तरीके से मकान बनवा रहे थे, उन्हें अब सामान खरीदने में अधिक पैसा लगाना पड़ रहा है। कई लोग बजट कम पड़ने के कारण निर्माण कार्य की गति भी धीमी कर रहे हैं।

00000
बढ़ते खर्च ने बिगाड़ा मकान का बजट
मकान निर्माण में एक साथ कई प्रकार की सामग्री की जरूरत होती है। ऐसे में किसी एक सामग्री के दाम बढ़ने के बजाय मोरंग, गिट्टी, बालू, सीमेंट और सरिया जैसे जरूरी सामान की कीमत अधिक होने से कुल निर्माण लागत पर खासा असर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी और ढुलाई का खर्च अलग से होने के कारण लोगों के सामने आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है। जावेद अहमद, तनवीर चौधरी, इरशाद अहमद, शमीम अहमद आदि ने लोगों का कहना है कि घर बनाना पहले से ही बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी है। निर्माण सामग्री के बढ़ते दामों ने इस जिम्मेदारी को और भारी कर दिया है। कई परिवारों को अपनी जमा पूंजी, बचत और अन्य जरूरी खर्चों के बीच संतुलन बनाकर निर्माण कार्य आगे बढ़ाना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed