Sant Kabir Nagar News: 600 ग्राम गांजे के साथ एक गिरफ्तार, भिजवाया जेल

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जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महुली पुलिस ने पीड़िया बाजार के पास कार्रवाई करते हुए जय हिंद को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महुली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महुली पुलिस ने पीड़िया बाजार के पास कार्रवाई करते हुए जय हिंद को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महुली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के पीड़िया बाजार के पास मंगलवार को पुलिस ने 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान पीड़िया बाजार निवासी जय हिंद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।