Sant Kabir Nagar News: 1.270 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:49 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:49 PM IST
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संतकबीरनगर। धनघटा थाने की पुलिस ने रविवार को चेकिंग के दौरान एक युवक को 1.270 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान धनघटा थाना क्षेत्र के औराडाड़ टोला पांडेपुरा निवासी सुरेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित न्यायालय भेज दिया।पुलिस के अनुसार, धनघटा पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रणजीत बाबा के स्थान के पास से सुरेंद्र को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया। संवाद
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