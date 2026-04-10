Sant Kabir Nagar News: दूसरे दिन 15 छूटे बच्चों ने दी प्रायोगिक परीक्षा

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प्रधानाचार्य डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि डीआईओएस के निर्देशन में जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के इंटर में विभिन्न विषयों की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा में कराई गई। शुक्रवार को कुल 15 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसमें भौतिक विज्ञान में तीन, रसायन विज्ञान में चार ,बायो में छह और भूगोल विषय के दो बच्चे शामिल रहे। बताया कि दो दिन तक चली प्रायोगिक परीक्षा में कुल छूटे हुए 192 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।इस मौके पर डाॅ. दिनेश श्रीवास्तव,अष्टभुजा चौधरी, संतोष तिवारी, वागीश पांडेय, संपूर्णानंद त्रिपाठी, बीरेंद्र यादव आदि शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी मौजूद रहे।