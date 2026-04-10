Sant Kabir Nagar News: रेहड़ी, पटरी व्यवसायियों को ऋण दिलाने में अफसर सहयोग करें

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अपर जिलाधिकारी द्वारा पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत अद्यतन ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष ऋण वितरित कम होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर ऋण वितरित कराने हेतु अपने नगर निकाय से कर्मचारी लगाकर बैंकों तक पहुंचाने हेतु ऋण वितरित कराने के लिए निर्देशित किया गया।बैठक में अधिशासी अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ बैंकों के द्वारा आवेदकों को बार-बार दौड़ाया जा रहा है तथा ऋण वितरित समय से नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में योजनांतर्गत बैंक के पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई, जिसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन आवेरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंघ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट, उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बैठक में प्रतिभाग न किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनको पुनः समीक्षा हेतु बुलाया गया तथा उपस्थित शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों को दो दिन के अंदर ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जाए।अपर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी एवं लीड बैंक प्रबंधक तथा शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि योजना सीएम डैश बोर्ड पर जनपद की रैंकिंग को प्रभावित कर रही है। लक्ष्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के संबंध में बैठक में उपस्थित समस्त उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष आवेदकों के पात्रता की जांच कराते हुए पात्रता सूची डूडा कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं।बैठक में जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी अपर उप जिलाधिकारी/पीओ डूडा सुधीर कुमार, लीड बैंक प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा आदि उपस्थित रहे।