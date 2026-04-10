फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Officers should cooperate in providing loans to street vendors.

Sant Kabir Nagar News: रेहड़ी, पटरी व्यवसायियों को ऋण दिलाने में अफसर सहयोग करें

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Officers should cooperate in providing loans to street vendors.
संतकबीरनगर। अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व) जय प्रकाश की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत रेहड़ी, पटरी व्यवसायियों को ऋण आवेदन के सापेक्ष बैंकों के माध्यम से प्रथम ऋण हेतु रुपये 15000 द्वितीय ऋण 25 हजार एवं तृतीय ऋण के लिए 50 हजार उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है।
विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी द्वारा पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत अद्यतन ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष ऋण वितरित कम होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर ऋण वितरित कराने हेतु अपने नगर निकाय से कर्मचारी लगाकर बैंकों तक पहुंचाने हेतु ऋण वितरित कराने के लिए निर्देशित किया गया।
विज्ञापन

बैठक में अधिशासी अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ बैंकों के द्वारा आवेदकों को बार-बार दौड़ाया जा रहा है तथा ऋण वितरित समय से नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में योजनांतर्गत बैंक के पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई, जिसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन आवेरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंघ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट, उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बैठक में प्रतिभाग न किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनको पुनः समीक्षा हेतु बुलाया गया तथा उपस्थित शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों को दो दिन के अंदर ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी एवं लीड बैंक प्रबंधक तथा शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि योजना सीएम डैश बोर्ड पर जनपद की रैंकिंग को प्रभावित कर रही है। लक्ष्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के संबंध में बैठक में उपस्थित समस्त उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष आवेदकों के पात्रता की जांच कराते हुए पात्रता सूची डूडा कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं।
बैठक में जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी अपर उप जिलाधिकारी/पीओ डूडा सुधीर कुमार, लीड बैंक प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed